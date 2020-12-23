دي مايو: مع اللقاح يمكننا العثور على الحرية مجدداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “أعلم أن عام 2020 كان عامًا صعبًا للجميع حقًا، لكن لحسن الحظ وصلت الأخبار السارة: اللقاح المضاد لكوفيد 19 أصبح جاهزاً”.

وكتب الوزير دي مايو على صفحته في (فيسبوك) الأربعاء، أن يوم 27 كانون الأول/ديسمبر سيكون “يوم اللقاح” في جميع أنحاء أوروبا، وفي إيطاليا أيضاً، ستكون التطعيمات الأولى وسنبدأ من طواقمنا الطبية. ومع اللقاح سنتمكن أخيرًا من نزع الكمامات وإعادة اكتشاف الحرية التي فقدناها منذ شهور. فلنؤمن حياتنا ونستعد للانطلاق”.

وأكد وزير الخارجية أن عيد الميلاد المقبل “سيكون مختلفًا بالنسبة لنا جميعًا، وفي كثير من الحالات سنبقى بعيدًا عن أحبائنا. سأبقى في روما، بعيدًا عن عائلتي”، واختتم بالقول “لكن كما قال البابا فرنسيس في الأيام الأخيرة، دعونا نحاول عيش عيد الميلاد هذا بروح تضامن حقيقية”.