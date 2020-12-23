إيطاليا: إصابات كوفيد 14522 حالة وضحاياه 553 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن هناك 14,522 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم، بينما تم أمس تسجيل 13,318 حالة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم منذ يوم أمس، تم تسجيل 553 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 70395 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه على صعيد المقاطعات، “بلغ عدد الإصابات في فينيتو (شمال) 3357 حالة، 2153 في لومبارديا (شمال)، 1129 إصابة في إميليا رومانيا (شمال)، 946 في لاتسيو (وسط)، 942 إصابة في پوليا (جنوب)، توسكانا (وسط) 435، وفي سردينيا تم التأكد من 269 حالة عدوى جديدة، و255 إصابة في أبروتسو (وسط)، في حين كانت هناك 11 إصابة في فالي داوستا (شمال) فقط”.