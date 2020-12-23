إسرائيل تشخص 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية النقاب عن تشخيص 4 إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن اكتشاف اصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس في إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان “في إطار الاختبارات التي أجريت في المختبر المركزي للفيروسات بوزارة الصحة، تم اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا من السلالة المكتشفة مؤخرًا في بريطانيا”.

وأضافت إن “3 من الحالات هي لأشخاص قادمين من بريطانيا ويتواجدون في الحجر الانفرادي في فندق. وهناك حالة أخرى من إسرائيل والقضية قيد التحقيق”.

وتابعت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها “تراقب كل حالة وستقوم بتحديثها وفقًا لذلك”.