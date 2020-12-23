كونتي: العودة إلى المدرسة في 7 كانون الثاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إن “علينا أن نبدأ من جديد، ونعيد التعلم عن بعد إلى نسبة 50٪ على الأقل للمدارس الثانوية وبأقصى قدر من المرونة”.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد فكر يومًا بالعجز عن أداء عمله في ظل حالة الطوارئ الصحية، أجاب كونتي في تصريحات متلفزة: “كلا! لكن كانت هناك لحظات صعبة للغاية، في البداية بشكل خاص”.

وتابع “كان من الصعب اتخاذ القرارات الأولى بشأن تحديد المناطق الحمراء وحالة الإغلاق”، وأشار رئيس الحكومة الى أنه “عندما بدأنا برؤية حالات الوفاة الكثيرة، كانت لحظة مؤلمة بشكل خاص بالنسبة لي”.

وفي إشارة إلى المدرسة، خلص كونتي مكرراً القول، إن “علينا أن نبدأ من جديد، وأن نعيد التعلم عن بعد إلى 50٪ على الأقل للمدارس الثانوية وبأقصى قدر من المرونة”.