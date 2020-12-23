إيطاليا: الشرطة توقف قارباً يحمل 32 قبالة سواحل كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريجّو كالابريا – قالت مصادر أمنية إيطالية إن قوات الشرطة أوقفت قارباً يحمل 32 قبالة سواحل مقاطعة كالابريا ـ جنوب البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “طائرة تابعة لسلطات حماية الموانئ ـ فيلق خفر السواحل أثناء قيامها بمهمة في منطقة سيطرة وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) على البحر الأيوني، بإشعار جهاز المراقبة، حيث أبلغت عن وجود قارب شراعي على بعد أربعين ميلا بحريا عن المياه الإقليمية الإيطالية، وهو يبحر باتجاه السواحل الوطنية”.

وتابعت، “عندها، قامت ثلاث وحدات بحرية تابعة لقوات الشرطة المالية، وسفينة دورية تابعة لمجموعة أسطول ميسّينا برصد القارب الذي يبلغ طوله حوالي 15 متراً، واتبعته حتى دخوله الى المياه الإقليمية، على بعد بضعة أميال عن بلدة كابو ريتزوتّو، ثم اعتراضه وأوقفته”.

وذكرت المصادر أن “عناصلا الشرطة المالية عثروا على متن القارب على 32 مهاجرا مختبئين تحت سطح السفينة، بينهم امرأة وقاصران، من جنسيات إيرانية وعراقية، بينما كان يقود المجموعة ثلاثة من مواطني مولدوفا، يُشتبه بأنهم مهربين”. وبعد ذلك مباشرة “اصطحب رجال الأمن المركب الشراعي إلى ميناء كروتوني، حيث خضع المهاجرون لعمليات تحديد الهوية”.

وذكرت الشرطة أنه “وقت الاعتراض، كان المركب الشراعي يبحر دون أي مشكلة واضحة ولم يتم اكتشاف المهاجرين إلا عندما صعد عناصرنا على متنه ودخلوا الى عنابره”. وذكرت أنه “تم إبلاغ السلطات القضائية بالجناة المزعومين أثناء احتجاز القارب، كما تم نقل المهاجرين إلى مرافق الاستقبال لإخضاعه لإجراءات الوقاية الصحية”.