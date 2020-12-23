كونتي: الحوار مع الجنرال حفتر مفتوح دائمًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إنه “كانت لدينا دائمًا قناة حوار مباشرة مع (الجنرال خليفة) حفتر”.

وتابع رئيس الحكومة في تصريح حول إطلاق سراح الصيادين الذين كانوا محتجزين في بنغازي: “استقبلت (حفتر) بعد الهجوم العسكري في كانون الثاني/يناير الماضي، واستقبلته عدة مرات في الماضي في مقر الحكومة بروما، قصر (كيجي)”.

وتابع موضحا، أنه “لطالما كانت لدينا قناة للحوار، وعندما ظهرت إمكانية توقيع مرسوم الإفراج عن الرهائن من خلال القيام بزيارة، استقلت الطائرة الى هناك دون التفكير بالأمر”، واختتم بالقول “فلنترك الجدل جانبًا. لم أقبل أي شرط سوى الذهاب إلى هناك ومشاهدة مرسوم التحرير موقعاً أمام عيني”.