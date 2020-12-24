عالم فيروسات بلجيكي يدعو لعدم الافراط بالتشاؤم إزاء سلالة فيروس كورونا الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا عالم الفيروسات البلجيكي برنارد رانتيه، إلى عدم الافراط في التشاؤم حيال ظهور السلالة الجديدة لكورونا فيروس.

وأشار الرئيس السابق لجامعة لييج (جنوب البلاد) الى أن تحول الفيروسات يشكل جزءاً لا يتجزأ من طبيعتها، موضحاً أن الأمر قد لا يكون ضاراً كما يتم تصويره حالياً.

وانتقد رانتيه الأخبار الرائجة حالياً حول خطورة السلالة الجديدة، مبينا أن “تحول الفيروس ليس أمراً سيئاً بالضرورة، إذ أنه قد يضعف من خطورته أيضاً، ما يعني أن آثاره ستكون أقل حدة”، وفق كلامه.

وأوضح عالم الفيروسات البلجيكي أن التحولات في الفيروسات المسببة للأمراض المعدية تعتبر أمراً شبه عادي، مؤكداً أنها تظهر أن الفيروس يقترب من الفيروسات المسببة للأنفلونزا الموسمية والتي تكثر في الشتاء وتختفي بقدوم الربيع والصيف.

ولكن رانتيه دعا للحذر، إذ أن المعلومات لا تزال غير كافية وغير مكتملة حول طبيعة التحول الأخير لفيروس كورونا.

إلى ذلك، يؤكد العلماء أن فيروس كورونا قد تحول حوالي 22 مرة منذ بداية ظهوره.