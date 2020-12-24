أخصائي مناعة إيطالي: إنشاء مراكز تلقيح مخصصة لكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا أخصائي مناعة إيطالي الى إنشاء مراكز تلقيح مخصصة لكوفيد 19.

وأضاف الأخصائي بعلم المناعة والحساسية السريرية، وأستاذ الوقاية العامة والتطبيقية في جامعة (بيغاسو) ماورو مينيللي، أن “علينا الاقتداء بما تم إنجازه في برلين، حيث أنشأ في غضون أسابيع قليلة هيكل مخصص حصريًا لتوجيه وإعداد وتنفيذ ممارسات التليقح، بالإضافة إلى التحكم بأي ردود فعل، متاح لمنح اللقاح لما يقرب 200 ألف مواطن في اليوم”.

وتابع في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الخميس، أن هذا المركز يسعى لـ”كسر التردد والمخاوف والمعتقدات الخاطئة من خلال نهج مطمئن تجاه اللقاح”، حيث “نعتقد أن من المفيد إنشاء مراكز تطعيم تعمل على 360 درجة”.

وأوضح أن “هذا ضروري أيضًا لاحتواء انتشار مخاوف لا أساس لها من الصحة، والتي أثارتها معلومات مثيرة للقلق أكثر من كونها واقعية”، فـ”لقد أدى الإبلاغ عن بعض الحالات الصغيرة والمتوقعة، الى ردود فعل سلبية وإلى مزيد من الارتباك حتى بين كوادر العاملين الصحيين”.

وأردف مينيللي “بالتالي، فإن الفكرة تكمن بتعزيز إنشاء مراكز تلقيح لا تكون مجرد نقاط تخزين وتوزيع عملي بسيط للقاحات، بل هياكل مختصة ومجهزة لوجستيًا بوسائل الراحة الكافية والمطمئنة، وكذلك موظفين مختصين بالرعاية الصحية ومدربين على إدارة أي حالات غير مرغوبة من ناحية اللقاح، بسرعة وكفاءة وفعالية”.