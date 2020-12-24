مسؤول صحي إيطالي: السلالة الإنجليزية للفيروس ترفع إمكانية العدوى الى 70٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي: “يبدو أن ما تسمى السلالة الإنجليزية، التي تتكون من طفرات عديدة في بروتين سبايك الذي يكسو سطح الفيروس، يمنح زيادة بنسبة 70٪ في قابلية العدوى مقارنة بالفيروس غير المتغير، إذا جاز التعبير”.

وأوضح مدير قسم الوقاية بوزارة الصحة، جاني ريتسا ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي للوقوف عند وضع حالة طوارئ كوفيد 19 في البلاد، أنه “في مواجهة زيادة عالية في قابلية الانتقال، لحسن الحظ لا يبدو أن هناك زيادة في الفوعة، أي العدوانية السريرية للمرض بسبب هذه السلالة، ولا أي تغيير محتمل على فعالية اللقاح”. وأكد أن “هناك دراسات أخرى جارية بهذا الصدد”.

وأشار ريتسا، وهو مدير قسم الأمراض المعدية بمعهد الصحة العالي (ISS)، في حديثه إلى أن “هناك سلالتان مختلفتان في الواقع، أثارتا بعض القلق بشكل أو بآخر في هذه الفترة: أحداهما هي تلك الإنجليزية والأخرى هي الجنوب أفريقية، الموجودة أيضًا لدى بعض المرضى في إنجلترا مؤخرًا”.

وخلص المسؤول الصحي بالإشارة إلى أنه شارك “أمس بالضبط في حوار إيجازي روجت له منظمة الصحة العالمية، وحضره الزملاء وعلماء الفيروسات البريطانيون”.