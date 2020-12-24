مسؤولو الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع بريطانيا هو أفضل نتيجة لمواطنينا وشركاتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي على نجاحهم في التوصل إلى اتفاق شراكة واسع النطاق مع بريطانيا يشكل، برأيهم، أفضل نتيجة لمواطنيهم وشركاتهم.

جاء الإعلان في مؤتمر صحفي مشترك عقدته كل من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه اليوم في بروكسل لإعلان النتيجة.

وشددت فون دير لاين على الآليات التي تضمنها الاتفاق من أجل ضمان قواعد منافسة عادلة بين الطرفين في مختلف المجالات.

ويتضمن الاتفاق، حسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، إجراءات لإعادة التوازن ولضمان حسن التنفيذ مرفقة بعقوبات على الطرف المخالف لقواعده لو لزم الأمر.

هذا ومن المقرر أن يجري الطرفان مراجعات كل أربع سنوات.

أما ميشيل بارنييه، فقد أكد على أن الاتفاق يستند إلى عدة ركائز تتمثل في عدم وجود حصص أو رسوم جمركية على المتبادلة بين الطرفين، في اتفاقيات تعاون في مجالات الأمن الداخلي و كذلك التعاون التغير المناخي والمعايير الاجتماعية والنقل الجوي والبري.

وشدد بارنييه على أن الاتفاق سيضمن التزام بريطانيا بالحريات الأساسية وحماية المعطيات، وقال: “نأسف لعدم رغبة لندن بالتعاون في مجالات العلاقات الخارجية والدفاع”، حسب كلامه.

وتطرق المسؤول الأوروبي إلى ملف الصيد، مشدداً على وجود قواعد جديدة لتقاسم الحصص، “نحن جاهزون لمساعدة الصيادين الأوروبيين”، على حد تعبيره.

هذا ومن المقرر ان يُعرض الاتفاق على هيئة المفوضية الأوروبية للمصادقة عليه قبل تحويله إلى ممثلي الدول الأعضاء وبعد ذلك للبرلمان الأوروبي.

ومن المرجح أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ المؤقت حتى يتسنى للبرلمان الأوروبي المصادقة عليه بداية العام القادم.