كونتي يثني على اتفاق الإتحاد الأوروبي وبريطانيا على ما بعد بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أثنى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي على الاتفاق المبرم من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن ما بعد خروج هذه الأخيرة من الإتحاد الأوروبي (بريكست).

هذا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوفد الأوروبي المفاوض حول (بريكست) ميشيل بارنييه في مؤتمر صحفي مشترك ببروكسل اليوم، نتيجة وآليات الاتفاق من أجل ضمان قواعد منافسة عادلة بين الطرفين في مختلف المجالات، والذي يتضمن إجراءات لإعادة التوازن وضمان حسن التنفيذ مرفقة بعقوبات على الطرف المخالف لقواعده لو لزم الأمر.

وبهذا الصدد، كتب كونتي في تغريدة على مدونة (تويتر)، أن “الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة جيد، لأنه يضمن مصالح وحقوق الشركات والمواطنين الأوروبيين”.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية الى القول إن “بريطانيا شريك مركزي وحليف مهم للاتحاد الأوروبي ولإيطاليا”.