وزير الدفاع الإيطالي يمضي عشية عيد الميلاد مع بعثة بلاده في كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قرر وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني أن يمضي عشية عيد الميلاد مع الجنود الإيطاليين أفراد بعثة بلاده المنخرطين بالمهمة العسكرية في كوسوفو.

وقد استقبل سفير إيطاليا في كوسوفو نيكولا أورلاندو وقائد بعثة الناتو في كوسوفو (Kfor)، والتي يبلغ قوامها 3500 جندي من 27 دولة، الفريق الركن فرانكو فيديريتشي، وزير الدفاع الذي يرافقة رئيس أركان الدفاع العام إنزو فيتشاريللي.

وبالمناسبة، خاطب الوزير الجنود قائلا، إن “كل مهمة يتواجد فيها جنودنا تحمل إيطاليا معها، ولهذا السبب، لا يسعني اليوم أن أفوت هذا اللقاء معكم، لأحييكم وأشكركم باسم المؤسسات وجميع الإيطاليين”.

وتابع “نحن على وشك الانتهاء فترة صعبة بالنسبة للدفاع والبلاد، سنة مؤلمة جراء حالة طوارئ وباء كوفيد 19، التي شهدت عمل القطاع العسكري بـ360 درجة لمواصلة كسب ثقة المجتمع الدولي ميدانيا، في إيطاليا والخارج، والتي يعترف لكم بها كل يوم، أنتم الذين تخدمون البلاد بعيدًا عن عائلاتكم، إليكم شكر جميع الإيطاليين”.

وخلص الوزير غويريني الى القول إن “الدفاع، في هذه اللحظة الحرجة، يثبت موثوقيته المطلقة، كما يتضح ذلك من عمليتَي الطرق الآمنة لدعم قوى الأمن الداخلي، وعملية (Igea) لدعم خدمة الصحة الوطنية في إدارة حالة الطوارئ الصحية”.