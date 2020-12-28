ايطاليا: 8913 إصابة بكوفيد و305 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، أنه “تم الكشف عن 8913 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى يوم أمس”.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “سجلت حتى يوم أمس 305 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 71925 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، أنه “تم خلال يوم أمس إجراء 59879 تحليل كشف آخر عن العدوى بفيروس كورونا”. وذكر أن “نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى تتزايد لتصل حاليًا إلى 14.9٪”.

وكشف التقرير عن أنه، “تم حاليا إدخال 2580 مريضا الى أقسام العناية المركزة في المستشفيات”، بينما تماثل للشفاء 7798 مريضا خلال يوم أمس، ليصل المجموع الإجمالي للمتعافين إلى 1,394,011”.

وخلص تقرير الوزارة متطرقا الى التوزيع الإقليمي للإصابات، حيث “سجلت يوم أمس 3337 حالة جديدة في مقاطعة فينيتو (شمال)، 1283 في إميليا رومانيا (شمال) و977 في لاتسيو (وسط)”.