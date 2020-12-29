قلق أوروبي تجاه التصرفات الصينية تجاه النشطاء والمحامين والمثقفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق تجاه تصرفات السلطات الصينية التي تشدد القيود على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وتصعد من عمليات ترهيب الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى زيادة حالات الاعتقالات وإصدار أحكام الإعدام ضد هؤلاء.

وتحدث الاتحاد في بيان صدر اليوم عن المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن حالة تشانغ زان، والتي صدر بحقها حكم بالسجن لأربع سنوات من قبل محكمة في شنغهاي “لإثارة المشاكل”.

وكانت تشانغ، التي يقول الأوروبيون أنهم تثبتوا من تعرضها للتعذيب أثناء اعتقالها، شاركت في نقل معلومات عن تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وجاء في البيان، إن “الاتحاد الأوروبي يدعو لإطلاق سراح السيدة تشانغ زان وكافة النشطاء والموقوفين والمدافعين عن حقوق الانسان والذي شاركوا في نقل معلومات حول الوباء للصالح العام”.