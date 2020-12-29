دي مايو: بكين توافق على إنزال بحارتنا على أراضيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، موافقة بكين على إنزال بحارة سفينة شحن إيطالية متوقفة في أحد الموانئ الصينية.

هذا ما جاء في رسالة الوزير دي مايو المؤرخة في 24 كانون الأول/ديسمبر، الموجهة إلى رؤساء بلديات عديدة في البلاد، ردًا على رسالة بعثوها إليه بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر، حول قضية “وقف 13 بحارًا على متن سفينتين إيطاليتين قبالة السواحل الصينية، في ميناء هوانغوا.

وقال دي مايو، إنه “بفضل الإجراءات الدبلوماسية الحاسمة التي اتخذتها ممثليتنا الدبلوماسية في بكين، حصلنا أخيرًا في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي على تأكيد بالإذن بإنزال البحارة الإيطاليين في ميناء هوانغوا”، شمال شرق الصين.

وتابع: “أنا متأكد من أن هذا التطور سيقدره أصحاب السفن الذين، أنا مقتنع بأنهم لن يتأخروا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق تغيير في الطواقم، ليتمكن مواطنونا أخيرًا من العودة إلى إيطاليا، على أمل أن يحدث ذلك بأقرب وقت ممكن”.

وأكد وزير الخارجية في النص كيف أن الوزارة، “في اتصال وثيق ومستمر بالسفارة الإيطالية في بكين، اتبعت القضية الحساسة منذ البداية بأقصى قدر من الاهتمام”، مضيفًا أن “السفارة قامت على الفور بإنشاء خط اتصال دائم مع مالكي السفينتين، وقبل كل شيء مع مواطنينا لمراقبة ظروفهم الصحية، وكانت على استعداد للتدخل في حالة ظهور أي مشاكل حرجة”.

وأبلغ رئيس الدبلوماسية الإيطالية عن “خطوات توعية في مناسبات عديدة، على أعلى المستويات، بهدف حلحلة الموقف، وبعثْ رسالة منه إلى وزير الخارجية الصيني تمثل الجوانب الإنسانية الواضحة التي تناولتها القضية وطلب حل سريع”.