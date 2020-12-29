دي مايو لنظيره الصيني: شكراً للموافقة على إنزال بحارتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو لنظيره الصيني وانغ يي، عن “الشكر للموافقة على إنزال بحارتنا”.

وكان الوزير دي مايو قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، موافقة بكين على إنزال بحارة سفينة شحن تابعة لبلاده، متوقفة في أحد الموانئ الصينية.

وقال وزير الخارجية خلال محادثة بالفيديو مع عضو مجلس الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، الثلاثاء: “بادئ ذي بدء، أود أن أشكركم على تدخلكم الذي جعل من الممكن حل مشكلة أطقم بعض السفن الإيطالية الراسية في أحد الموانئ الصينية”.

وأشار دي مايو الى أن، “بعض البحارة الإيطاليين الذين رسوا قبالة هوانغوا (شمال شرق) منذ الصيف الماضي، بقوا على متن سفنهم لأكثر من عام، وعاشوا تجربة قاسية جداً”، واختتم بالقول إنه “بفضل الإذن الممنوح، سيتمكنون قريبًا من العودة إلى ديارهم”.