إسرائيل والمغرب توقعان أول اتفاق اقتصادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – وقعت إسرائيل والمغرب اول اتفاق اقتصادي بين البلدين منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العاشر من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن “إسرائيل والمغرب وقعتا أول اتفاقية اقتصادية من شأنها زيادة التبادل التجاري بينهما إلى نصف مليار دولار سنويًا”.

وأضافت أن “وزارتي المالية الإسرائيلية والمغربية، وقعت اتفاقية للتعاون في مجالات الاستثمار والتمويل من شأنها أن تسهم في ازدهار المنطقة بأسرها”.

ومن جهة ثانية فقد أجرى وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي عمير بيرتس مباحثات عن بُعد مع نظيره المغربي مولاي حفيظ العَلَمي حول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن “الحديث قد دار عن قطاعات النسيج، والأغذية، والبحث التطبيقي في الصناعة، والتكنولوجيات الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة”.

وبدأ وفد مغربي، أمس الإثنين، زيارة لإسرائيل من اجل دفع تطبيع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن “المهمة الرئيسية للوفد هي دراسة الإمكانية لإعادة استخدام المبنى الذي كانت تتواجد فيه الممثلية الدبلوماسية للمملكة في تل أبيب حتى عام 2000، علما بأن حكومة الرباط لا تزال تمتلكه”.