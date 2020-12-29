منظمة إنسانية: فقدان أثر 13 مهاجراً في عرض البحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت منظمة إنسانية عن فقدان أثر 13 مهاجراً في عرض البحر المتوسط.

وأضاف الفرع الإيطالي لمنظمة (Sea Watch) الألمانية، أنه “مر يوم آخر دون أن تكون هناك أية أخبار عن 13 شخصًا، كانوا يبحرون على طريق ملاحة وسط البحر المتوسط على متن قارب”.

وتساءلت المنظمة في تغريدة على مدونة (تويتر): “أين هم، وما الذي تنتظره السلطات لتنفيذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسمح بتحديد موقعهم وإنقاذهم؟ أتنتظر أن يفوت الوقت؟”

وجددت (Sea Watch) النداء من أجل “التدخل الفوري لصالح القارب الصغير الذي كان على متنه 13 شخصًا فروا من ليبيا ولم يعد يُعرف أي شيء عنهم منذ يوم عيد الميلاد”.