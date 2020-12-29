عالم فيروسات إيطالي: مُلقح أم لا، لا أحد يجب أن يشعر بالأمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال عالم فيروسات إيطالي “إن خطر نشوة وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيقود الناس إلى خفض دفاعاتهم. تمامًا كخطر أن يشعر المرء بأنه لا يقهر”، لذلك “أقول: دعونا لا نتخلى عن حذرنا وألا يشعر أحد بالأمان”.

هذا هو التحذير الذي أطلقه عالم الفيروسات بجامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو، بعد أيام قليلة من يوم اللقاح الأوروبي، وعلى ضوء انتظار وصول جرعات جديدة من اللقاح ضد وباء كوفيد 19 من أجل مواصلة أنشطة التحصين.

وسلط بريلياسكو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الثلاثاء، الضوء على أن “هناك خطر كبير، مع ازدياد عدد الأشخاص الذين يتم تلقيحهم، والبدء بحُقن الدرع الواقية لعموم السكان أيضًا، أن يتم فقدان الميل نحو تدابير مكافحة العدوى، ويتم وضع آداب السلوك جانبًا من كمامات، تباعد اجتماعي ونظافة اليدين”.

وخلص الخبير الصحي منوّها بأن “هذه الإجراءات الوقائية سيستمر العمل بها وتطبيقها لعدة أشهر”.