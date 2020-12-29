دي مايو: إيطاليا قريبة من شعب وحكومة كرواتيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده قريبة من شعب وحكومة كرواتيا، وذلك بعد الهزة الأرضية التي ضربت البلاد الثلاثاء.

هذا وقد هز زلزال بقوة تتراوح بين 6.2ـ6.3 درجة على مقياس ريختر (المؤلف من 9 درجات)، وسط كرواتيا، اليوم الثلاثاء، وكان مركزه على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي للعاصمة زغرب، وأودى الزلزال بحياة شخصين ووفقا لحصيلة أولية.

وبهذا الصدد، كتب الوزير دي مايو على صفحته في (فيسبوك)، أنه “بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، تبدي إيطاليا مشاعر القرب من الحكومة والشعب الكرواتي في هذه اللحظة الصعبة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن “أفكاري تتجه بشكل خاص، نحو الضحايا وعائلاتهم والجرحى أيضاً”.