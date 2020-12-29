إيطاليا: أكثر من 11200 إصابة و659 حالة وفاة بكوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه، تم الكشف عن 11,212 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم منذ يوم أمس، تسجيل 659 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 73,029 حالة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم إجراء 128,740 من تحاليل مسحة الحلق/الأنف للكشف عن عدوى فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية”.

وكشف التقرير عن أن، “نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، بلغت 8.7٪”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “عدد المرضى الذين أدخلوا إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بلغ 2549 حالة”، وهي “بانخفاض قدره 16 شخصاً”.