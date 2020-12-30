وزير الدفاع الإيطالي: دعم لإعانة كرواتيا تحت شعار التضامن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني: “أعبر عن مشاعر قربي العميق من المؤسسات والأسر وشعب كرواتيا التي ضربها الزلزال”، أمس.

وأكد الوزير غويريني أن “روابط الصداقة بين بلدينا قوية، ولهذا السبب يمكن لكرواتيا الاعتماد على دعم إيطاليا وتضامنها”.

وأوضح الوزير أنه “بناءً على توجيهاتي واستنادا لطلب رئيس أركان الدفاع، نظمت قيادة العمليات المشتركة على الفور، مساء أمس، إيفاد أفراد من الجيش و6 مركبات من فوج اللوجستيات في لواء بوتسوولو من فريولي، 4 مركبات تجمّع وتفكك ذاتيا، ورشة متنقلة وشاحنة قلابة لنقل المواد اللوجستية من قبل الجمعية الوطنية لمتطوعي الدفاع المدني في مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا لصالح الشعب الكرواتي”.