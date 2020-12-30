كونتي: الأزمة الليبية ملف أولولي بالنسبة لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، أن “الأزمة الليبية كانت دائمًا محور اهتماماتنا وسياستنا الخارجية”.

وأضاف رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده كل نهاية عام، أنه “لم نتخلّ أبدًا عن اهتمامنا المستمر بهذا الملف وبهدف تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تجاوز المنطق العسكري ووقف التدخل الخارجي، في السياق مقررات مؤتمر برلين”.

وذكر كونتي إن “العملية العسكرية في ليبيا لا تزال هشة، لكن إيطاليا لن تتراجع أبدًا عن هدف إحلال ليبيا موحدة، مستقلة وتتمتع بحكم ذاتي بعيدا عن أي تدخل خارجي”.

وأوضح رئيس الوزراء: “سنعمل في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”، مبينا أنه “في سياق محادثة هاتفية طويلة مع بايدن، ذكّرت بالفعل بأهمية منطقة المتوسط ​​وبتجديد الاهتمام بالملف الليبي”.

واشار كونتي الى أن “إيطاليا تقف في الصف الأول للعمل باستمرار مع كل ما يتيحه نظامنا، مع الوزير دي مايو والمخابرات”، وهو عمل “شوهدت ثماره الواضحة في عملية تحرير الصيادين”، الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي.

وخلص رئيس الحكومة الى القول إن “المشاكل لا يتم حلها بالهجوم العسكري مطلقاً”، بل “هناك مجال للحوار دائمًا”.