سفير إيران بروما: قتل سليماني تم بأمر ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سفير إيران لدى روما حميد بيات، إن “اللواء قاسم سليماني، المقاتل الشجاع وعدو الإرهاب استشهد بأمر من (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب، الذي يدعي زوراً محاربة الإرهاب كدليل على الشعارات الأمريكية الفارغة والمخزية”.

وفي مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، قبيل أيام من الذكرى الأولى (3 كانون الثاني/يناير) لمقتل القائد السابق لفيلق القدس، نخبة حرس الثورة، أضاف السفير بيات، أن “الشهيد سليماني عمل بجد لبناء السلام والأمن لا للشعب الإيراني فقط، بل لمنطقة غرب آسيا وللإنسانية جمعاء أيضًا”.

وذكر الدبلوماسي الإيراني أن “إحدى خدمات سليماني العظيمة لصالح جميع الشعوب، بما في ذلك الأوروبيين، كان عمله من أجل تحرير العالم من تنظيم (داعش)، ووضع حد لهيمنته الميدانية في العراق وسورية”.

وحسب رأي بيات فإن “الولايات المتحدة فقط والنظام الإسرائيلي والإرهابيون بمن فيهم تنظيم (داعش)، ابتهجوا باغتيال الشهيد سليماني”، لأن “محاربة الإرهاب التي قادها أدت إلى إبادة الكيان الذي خلقته الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، مما أثار غضبهم”.

وأشار السفير الإيراني الى أنه “بعد هذا الاغتيال، تحاول الولايات المتحدة إجراء تغييرات في المنطقة بهدف نشر انعدام الأمن وعدم الاستقرار لتهيئة الظروف لعودة هذه الحركة وزيادة سوق بيع أسلحتها”، واختتم بالقول إن “الجمهورية الإسلامية مع حكومات وشعوب دول كالعراق وسورية، تواصل بالمقابل محاربة الإرهاب والعنف المتمثل بشكل جماعات مثل (داعش)”.