الاتحاد الأوروبي والصين يعلنان إتمام التفاوض على اتفاق الاستثمار الاستراتيجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والصين إتمام التفاوض من حيث المبدأ على اتفاق شامل للاستثمار.

جاء الإعلان اثر اجتماع تم عبر دائرة فيديو مغلقة اليوم جمع كل من رئيس الاتحاد شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومن الجانب الصيني الرئيس جين بينغ.

كما شارك في الاجتماع كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

ويساهم الاتفاق، حسب البيان المشترك الصادر من بروكسل، في إعادة التوازن للعلاقة التجارية بين بروكسل وبكين، خاصة وأن الصين التزمت بتحسين شروط دخول وعمل الشركات الأوروبية على أراضيها.

كما تعهدت الصين بتحسين مستوى المنافسة فيما يخص قواعد مساعدات الدولة،” قبلت الصين للمرة الأولى الالتزام ببعض معايير العمل بما يتفق مع قوانين منظمة العمل الدولية”، وفق البيان.

كما تتعهد بكين بحسب البيان بمراعاة المعايير الخاصة بمحاربة التغير المناخي و تحسين مستوى أمن وسلامة التعامل مع المواد الخطرة.

وكان ميشيل قد كرر دعوة الرئيس الصيني لزيارة بروكسل خلال عام 2021 من أجل المشاركة في قمة أوروبية – صينية يشارك فيها زعماء الدول ال27 في الاتحاد.

هذا ومن المقرر أن تنفذ هذه الاتفاقية بشكل كامل خلال عام 2022.