وزير الخارجية الإيطالي في مهمة الى كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – يقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو بمهمة اليوم الأربعاء إلى كوسوفو، للقاء الجنود الإيطاليين المشاركين بمهمة (Kfor) لحلف شمال الأطلسي.

وقالت مذكرة صدرت عن مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، إن “الوزير سيلتقي القائد الإيطالي للبعثة، اللواء فرانكو فيديريتشي، الذي تولى مهام منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم”.

وذكر بيان الخارجية أن دي مايو “خلال إقامته في العاصمة بريشتينا، سيلتقي وزيرة الخارجية ميليسا هاراديناي ستوبلا أيضًا، التي سيناقش معها وضع العلاقات الثنائية بين إيطاليا وكوسوفو، والحوار بين بلغراد وبريشتينا”، فضلا عن “الأفق الأوروبي لكوسوفو”.

يذكر أن الكتيبة الإيطالية في مهمة ناتو، والتي تضم 512 فرد عسكري، هي ثاني أكبر كتيبة بعد تلك التابعة للولايات المتحدة.