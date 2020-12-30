كونتي: سيتم تمديد حالة الطوارئ بقدر ما هو ضروري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إن “حالة الطوارئ سيتم تمديدها طالما كان ذلك ضروريا، للحفاظ على مراكز الدفاع المدني التي تسمح لنا بإدارة حالة الطوارئ”.

وأضاف رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده كل نهاية عام، أن ما سلف ذكره “لا يعني أننا سنقوم بنسف النظام الدستوري، بل مجرد إعادة النظر بقاعدة ما”.

وتابع كونتي: “أتسألونني كيف سيكون الوضع في الصيف؟ انتم تطلبون مني التكهن”، وأردف، “نحن نعمل مع خبراء، ونقوم بتحديث توقعاتنا باستمرار”.

وأوضح رئيس الوزراء: “لم اقل اننا إن انتهينا من المرحلة الاولى سنحل المشاكل. بل قلت انه مع تلقيح 10-15 مليون مواطن في نيسان/ابريل سيكون لدينا الأثر الاول وليس مناعة القطيع، وربما لن نحل المشكلة حتى خلال الصيف”.

وأشار كونتي الى أنه “نظراً للتجربة التي عاشناها في فترة الصيف، فإن المنحنى يميل إلى الانخفاض، ونحن على ثقة من أنه مع استمرار خطة التلقيح، سنتمكن من إدارة الاقتصاد وليس الضغط على الحياة الاجتماعية للمواطنين”.

وخلص رئيس الحكومة الى القول: “الآن دعونا نقلق بشأن إعادة فتح المدارس للأشهر القليلة المقبلة، وليس الاهتمام بتكهنات العرافين”.