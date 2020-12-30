إيطاليا: ارتفاع الوفيات بـ84 ألفاً في ظل الجائحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – كشف تقرير إحصائي إيطالي عن أن فترة تفشي وباء كوفيد 19، شهدت زيادة في إجمالي عدد الوفيات بين شباط/فبراير وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 بحوالي 84 ألف حالة، مقارنة بالمتوسط في الفترة منذ عام ​​2015 حتى 2019.

وأشار تقرير المعهد العالي للصحة (ISS) الذي حلل تأثير كوفيد 19 على إجمالي الوفيات بين سكان البلاد، الى أن “وفيات الأشخاص المصابين بالفيروس التي سجلتها هيئة المراقبة المتكاملة في الفترة المشار إليها أعلاه بلغت: 57647″، أي “69% من إجمالي الزيادة المذكورة سلفاً”.

وذكر التقرير الذي أعد بالتعاون مع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن “العلاقة بين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها وفائض الوفيات في الفترة من شباط/فبراير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لا يمكن أن تفسر المساهمة الفعلية للجائحة”، مبينة أن “هذا الإجراء يتأثر بالمشاكل المنهجية المرتبطة بتوحيد قواعد البيانات وصعوبة تحديد الوفيات الناجمة عن الوباء عندما تحدث لدى مرضى يعانون من أمراض مصاحبة عديدة”، لكن “الأرقام تظل مرتفعة وفوق مستوى المتوسطات السابقة”.

وقال الخبراء محللين: “إذا أخذنا بالاعتبار المساهمات حسب الفئة العمرية لوفيات كوفيد 19 في معدل الوفيات العامة، يمكن ملاحظة أنه على المستوى الوطني، ساهمت وفيات الوباء بـ4٪ من الوفيات العامة في الفئة العمرية 0-49 سنة، 8٪ في الفئة العمرية 50-64، 11٪ في الفئة العمرية 65-79 و8٪ للأفراد من سن الثمانين فما فوق”.