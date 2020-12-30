إيطاليا: 16202 إصابة بكوفيد و575 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 16,202 حالة، والتي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء البلاد اليوم.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “تم تسجيل 575 حالة وفاة أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 73,604 منذ بداية حالة الطوارئ”، الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم إجراء 169,045 تحليلا للكشف عن الإصابة بالفيروس المستجد منذ يوم أمس”.

وكشف التقرير عن أن، “نسبة الحالات الإيجابية من حيث العدوى بلغت 9.58٪”. وخلص الى القول إن “عدد المرضى الذين أدخلوا إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات كان 2528 مريضاً”، وهم “بانخفاض بفارق 21 حالة”.