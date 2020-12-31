بلجيكا: 644242 حصيلة إصابات العام جراء كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية أن وباء كوفيد 19 قد أصاب 644242 شخصاً في بلجيكا خلال عام 2020 بعد تسجيل 2831 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المركز في آخر تقاريره للعام الحالي إلى أن عدد ضحايا الوباء وصل اليوم إلى 19441 شخصاً بعد أن تم التأكد من وفاة 80 جديد بسببه.

وأوضح المتحدث باسم المركز ايف فان لاتيم، أن الأبحاث التي أُجريت مؤخراً أظهرت أن المناعة الجماعية للمواطنين في بلجيكا ضد الوباء قد وصلت إلى 16% حالياً، وأن “من المتوقع أن نصل إلى 60 % بعد إعطاء اللقاحات بشكل واسع”، وفق كلامه.

هذا وقد منعت السلطات الفيدرالية والمحلية أي مظاهر عامة للاحتفال بليلة رأس السنة كما لا يزال حظر التجول سارياً هذه الليلة أيضاً ما بين 10 مساء حتى السادسة صباحا في مدينة بروكسل وما بين منتصف الليل والسادسة صباحاً في باقي المناطق.