عالم نفس إيطالي: لا لرؤية اللقاح كغاية نهائية فلا نزال نحتاج للحذر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم نفس إيطالي، إنه يبدو أن هناك الآن موقفين متطرفين إلى حد ما: من يرى في اللقاح نهاية سريعة لكل مشكلة، وعلى العكس من ذلك هناك من يراه كخطر.

وأضاف رئيس المجلس الوطني لنقابة علماء النفس ديفيد لاتزاري، في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، أنه “إلى جانب التقييمات حول فعالية اللقاحات، التي لا تخصني، من الواضح أنها تشكل أملًا وموردًا للخروج من حالة الطوارئ المستمرة منذ عام”. ومع ذلك “لا يمكن أن يكون خروجًا مفاجئًا، فسيظل احترام تدابير الوقاية قائما لبعض الوقت، لأن كل منا، حتى لو تم تلقيحه، يمكن أن يكون حاملاً للفيروس”.

واشار لاتزاري الى أن “التضامن الجماعي ضروري حتى يعود الوضع إلى طبيعته. احرص على عدم اعتبار اللقاح على أنه ساعة صفر تضع حداً للوباء ولكافة المخاطر ونهاية الحذر”. وأوضح أن “علم النفس يهتم كثيرًا باللقاحات، بالتأكيد ليس من وجهة نظر بيولوجية بل لتأثيرها على الناس والسكان”.

وتابع “كذلك لأن موضوع اللقاحات يثير مشاعر قوية، إيجابية وسلبية على حد سواء. فليس من السهل بناء وضمان محيط معلومات موضوعي يعتمد على أدلة علمية بهذا الشأن، ففي مثل هذه الموضوعات الساخنة، من السهل التكهن وخلق الارتباك. لهذا السبب، طُلب من علماء النفس في بلدان عديدة، التعاون في تواصل فعال حول هذا الموضوع وتشجيع خيارات وسلوكيات واعية”.

وحذّر لازاري من أن “هناك بالتأكيد أمل الآن في الخروج من النفق، يمكن أن نرى بصيص نور في النهاية. لكن سيكون من الضروري عدم خلق إرهاب في موضوع اللقاح، ولا يمكن معالجته بطريقة أيديولوجية”.

وخلص عالم النفس الى حثِّ “العلماء على تبني تصريحات واضحة، وأن تكف وسائل الإعلام عن الإستعراض وإعطاء المعلومات الصريحة. لقد رأينا بالفعل كثيراً عن الفيروس، وآمل ألا يحدث هذا مرة أخرى مع اللقاحات”.