دبلوماسي إيطالي سابق: علينا العودة لامتلاك ثقل في منطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال دبلوماسي إيطالي سابق، إنه ينبغي على بلاده العودة إلى امتلاك ثقل في منطقة المتوسط.

وأضاف رئيس معهد دراسات السياسة الدولية (ISPI)، جامبيرو ماسّولو، في مقال نشرته وسائل الإعلام، أنه “يقال إن إيطاليا كانت تتمتع بمكانة كبيرة في منطقة المتوسط، بينما لا تمتلك أي ثقل الآن”، مشيرا الى أن “هذه ربما تكون مبالغة في كلتا الحالتين”.

وتأمّل ماسّولو في حقيقة أن “لعب دور والتأثير على الأحداث كان أقل صعوبة، عندما كان للعالم نظام ثنائي القطب والانتماء إلى التحالف الصحيح”. وكذلك “مرة أخرى، وإن كان بدرجة أقل، في السنوات التالية، عندما ضغطت رابطة الطاقة على المصالح الغربية في المنطقة”.

واشار الى أنه “الحركات الدائرية، حرية التصرف الظاهرية، كانت تستجيب لتلك القواعد. بعد كل شيء، لم يكن من الضروري وجود نظام دولة شديد التنظيم: بل كانت تكفي جرعة من المبادرة الحكومية وعمل الدبلوماسية والاستخبارات”.

وأردف رئيس (ISPI) “لكن بعد ذلك تم إنشاء صورة جديدة، مع فك ارتباط الولايات المتحدة، وما ترتب على ذلك من حرية أكبر في الحركة بالنسبة لروسيا، ومطالبات تركيا بالهيمنة والطاقة، والمصالح الأمنية لمصر والملكيات السنية، وتنامي الشيعة، حيث تتوق إيران الى الوصول إلى السواحل اللبنانية”، وكل هذا “بدون قيادة معترف بها ولا منطق تأييد لجهة ما”.

وقال ماسّولو إن “امتلاك ثقل أصبح أمراً معقدًا بشكل موضوعي، وبشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين لديهم قيود دستورية تحد ممارسة سلطاتهم، مثل الديمقراطيات الأوروبية. ومن بينها إيطاليا، التي لا تميل تقليديًا إلى العمل بشكل مستقل، واليوم مع عدد قليل من الأطراف في الاتحاد الأوروبي، لا تزال بدون هوية في السياسة الخارجية، كما هي الحال في الناتو، المتردد في مواجهة نزعة المغامرة التركية”.