مفوضة أوروبية تطالب بإيواء عاجل للمهاجرين في البوسنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، السلطات المحلية والوطنية في البوسنة والهرسك بالعمل على حل مشكلة 900 مهاجر تقطعت به السبل في منطقة ليبا.

جاء هذا النداء خلال مكالمة هاتفية أجرتها يوهانسن اليوم مع رئيس وزراء البوسنة والهرسك زوران تجلينيجا، في محاولة لإيجاد حل لهؤلاء الذين يعيشون في ظروف شديدة السوء خاصة خلال فصل الشتاء حيث الثلوج والبرد القارس.

وأشارت المفوضة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “نحتاج إلى حل عملي وفوري وواضح لتخفيف معاناة أولئك الذين تقطعت بهم السبل ويستحقون مأوى جدير بالبشر”، حسب كلامها.

وتقترح المفوضية على السلطات في البوسنة والهرسك إعادة افتتاح مركز بيرة، الممول من قبل بروكسل والذي يتسع ل 1500 شخص ويحتوي على تدفئة وبنى تحتية مناسبة.

هذا وكانت المؤسسات الأوروبية قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب عدم تحركها بسرعة للضغط على السلطات في البوسنة للتعامل مع مشكلة المهاجرين في ليبا.