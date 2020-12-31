مسؤولة صحية إيطالية: لا يستثنى إعلان مناطق حمراء جديدة بعد 7 يناير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مسؤولة صحية إيطالية إنه “في الـ7 من كانون الثاني/يناير، سنبدأ مرة أخرى بالتقسيم الطبيعي لمناطق البلاد حسب الألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر، بناءً على المقاييس الموضحة كل أسبوع والتي يعرفها الجميع، بدءًا من المقاطعات.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة ساندرا تزامبا في تصريحات صحافية الخميس، بشأن ما سيحدث مع إجراءات احتواء وباء كوفيد 19 بعد عطلة عيد الميلاد: “لا أعرف بالضبط بيانات جميع الأقاليم، لكن نظرًا لأن الأمور تتحسن، أعتقد أنه اعتبارًا من الخميس 7 كانون الثاني/يناير، ستكون البلاد بأكملها منطقة صفراء”، مبينة أن “المناطق الحمراء الجديدة في عام 2021 لا يمكن استبعادها، والتي ستعتمد على اتجاه البيانات”.

ورداً على سؤال عن أمد بقاء الإجراءات التقييدة سارية المفعول في إيطاليا؟، أجابت وكيلة وزارة الصحة، أنه “طالما أن البيانات تخبرنا أن علينا الإبقاء على هذه التدابير، سيتم إجراء التقييمات على أساس البيانات العلمية، وبالتالي ستظل القيود سارية طالما كانت ضرورية”.

أما بشأن المدارس، فقد خلصت تزامبا إلى القول إنه، “اعتبارًا من 7 كانون الثاني/يناير، سيتم إعادة فتح المدارس التي كانت مغلقة حتى ما قبل عطلة عيد الميلاد. أما بالنسبة للحضانات والمدارس الابتدائية، التي كانت مفتوحة في كانون الأول/ديسمبر أصلاً، فلن يتغير أي شيء وسيستمر كما كان من قبل”.