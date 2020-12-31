إيطاليا: 23477 إصابة كوفيد و555 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إنه، تم الإعلان عن 23,477 إصابة بفيروس كورونا اليوم في جميع أنحاء البلاد.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فإنه “تم منذ يوم أمس تسجيل 555 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 74,159 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجراء 186,004 تحليل مسحة الحلق/الأنف، بنسبة حالات إيجابية بلغت 12.6٪”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في المستشفيات، بلغ 2555، وهم بزيادة بحاصل 27 حالة”.