الاتحاد الأوروبي: تصرفات ايران ابتعاد خطير عن الاتفاق النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف الاتحاد الأوروبي بـ”الاجراء المؤسف والخطير” قيام ايران بتنفيذ تهديدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، مشيراً إلى أن الأمر يعتبر ابتعاداً كبيراً عن الاتفاق الموقع معها من قبل المجموعة الدولية حول الأنشطة النووية عام 2015.

وكانت بروكسل تنتظر تقريراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتأكد من حقيقة تصرف طهران.

تعليقاً على الأمر، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن التصرف الإيراني ينطوي على نتائج وآثار خطيرة بالنسبة لجهود منع انتشار السلاح النووي.

لكن بيتر ستانو لفت النظر إلى أن العديد من مواد الاتفاق لا تزال سارية المفعول رغم التصرف الإيراني “المؤسف”، خاصة تلك المتعلقة منها بالشفافية والمراقبة المكثفة.

وأعاد المتحدث إلى الأذهان مقررات الاجتماع الوزاري للدول المتبقية في الاتفاق، والذي جرى في 21 الشهر الماضي، حيث أكد جميع المشاركين نيتهم الاستمرار في الحفاظ على الصفقة.

وتابع قائلاً: “يجب مضاعفة الجهد للحفاظ على الاتفاق، وهذا هو هدفنا”.

يذكر أن الإيرانيين قد بدأوا تدريجياً بمخالفة عدة بنود في الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية الأحادي الجانب منه عام 2018، متهمين الأطراف الأوروبية بعدم التحرك لانقاذه.