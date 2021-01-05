ممثل دبلوماسي مؤقت لإسرائيل يصل إلى أبو ظبي خلال أيام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء ،أن السفير السابق لدى تركيا إيتان نائيه سيكون أكبر دبلوماسي إسرائيلي في أبو ظبي.

وأضاف المصدر، لصحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية “سيكون نائيه أول دبلوماسي إسرائيلي يتمركز رسميًا وعلنيًا في الإمارات، ومن المتوقع أن يصل إلى أبوظبي خلال الأيام المقبلة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “من المتوقع أن يكون منصب الدبلوماسي كقائم بالأعمال مؤقتًا، حتى يتم تعيين سفير، على الأرجح بعد تشكيل الحكومة التالية بعد الانتخابات الإسرائيلية في آذار/مارس”.

وقالت “سيعمل في بعثة إسرائيلية مؤقتة، بينما تنشئ وزارة الخارجية سفارتها في الدولة الخليجية في أعقاب اتفاقات إبراهيم ، وهي معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات التي أعلنت في آب/أغسطس”.

وكان نائيه سفيرا لإسرائيل في أنقرة في 2016-2018، قبل أن تطرده تركيا احتجاجا على عدد الضحايا الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.

ولم يكن لإسرائيل سفير في تركيا منذ ذلك الحين.