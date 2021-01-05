خبراء ايطاليون: لقاح كورونا لا يسبب الاصابة بالوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دحض خبراء المعهد العالي الايطالي للصحة شائعة ربطت اصابة طبيبة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتلقيها الجرعة الاولى من لقاح فايرز-بيونتك المضاد للوباء.

وفي قسم اسئلة شائعة على الموقع الرسمي للمعهد العالي للصحة في شبكة الانترنت، كانت الاجابة بـ”لا” لسؤال حول امكانية أن يسبب اللقاح مرض كوفيد-19. وشدد الخبراء على أن الاصابة بالوباء هي نتيجة عدوى طبيعية للفيروس، يتم التقاطها بشكل مستقل عن اللقاح.

ونوهوا بأن “اللقاح المستخدم حاليًا في إيطاليا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (اختصاراً mRNA)، ويحفز المناعة من خلال تزويد الخلايا البشرية حصريًا بتعليمات لإنتاج بروتين السنبلة (spike) للفيروس، الذي يحث على إنتاج أجسام مضادة محددة لفيروس سارس-كوف-2 . وبحقن اللقاح، لا يتم نقل أي فيروس، نشط أم منخفض الفعالية، ولا يمكن أن يسبب بروتين السنبلة وحده الاصابة بالمرض”.

وقد أكد مسؤولون صحيون في بلدة بمقاطعة بوليا الايطالية أن ايجابية الطبيبة للفيروس، التي تم اكتشافها بعد بضعة أيام من تلقيها الجرعة الاولى من اللقاح لا علاقة لها بالتطعيم. واشاروا الى أن الطبيبة، التي “تتمتع بحالة صحية جيدة، ربما انتقل اليها الفيروس عبر أحد أفراد أسرتها”.