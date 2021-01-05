الاتحاد الأوروبي يرحب بعملية المصالحة بين دول الخليج العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان المملكة العربية السعودية فتح مجالها الجوي وحدودها البرية مع قطر، معبراً عن أمله أن يساهم الأمر في انهاء الأزمة الخليجية التي دامت ثلاث سنوات.

وأشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إلى ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية التي طال أمدها وأثرت سلباً على التعاون والعلاقات بين دول المنطقة.

ووصف بيتر ستانو الإعلان السعودي بـ”الخبر الإيجابي والجيد”، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم التوصل إلى حل خليجي – خليجي يؤدي إلى انهاء الأزمة.

وأثنى المتحدث على الجهود التي تبذلها دولة الكويت لانجاز المصالحة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، فـ”دور الوساطة الذي تقوم به الكويت هام جداً ونحن مستمرون بدعمه وصولاً للحل النهائي للأزمة”، حسب كلامه.

كما عبر المتحدث عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتعميق شراكته مع مجلس التعاون الخليجي ودوله.

هذا ومن المأمول أن تتمخض القمة الخليجية التي تُعقد اليوم في مدينة العلا السعودية، بمشاركة أمير قطر، عن اعلان اتفاق للمصالحة.