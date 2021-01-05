اسرائيل واليونان تتوصلان الى صفقة أمنية ضخمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- توقع الحكومتان الإسرائيلية واليونانية قريبا اتفاقا أمنيا ضخما بمبلغ قرابة مليار وسبعمئة مليون دولار.

وتشمل الصفقة إقامة مركز تدريبات جوية حديث في اليونان من صنع شركة (إلبيط) الإسرائيلية المتخصصة بتصنيع الوسائل القتالية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية “كما تضم تزويد سلاح الجو اليوناني بعشر طائرات تدريب من طراز (أم 346- لافي) وأجهزة لمحاكاة الطيران إضافة الى تعهد إسرائيل بتحسين طائرات التدريب (عفروني) من صنعها والتي قام اليونان بشرائها سابقا”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس “إن هذه الصفقة تعبر عن العلاقات الممتازة بين البلدين وتخدم على الأمد البعيد مصالحهما وتساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة البحر المتوسط”.