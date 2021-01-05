بلجيكا: محاكمة المتورطين بهجمات بروكسل لن تبدأ قبل سبتمبر 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا أن محاكمة المتورطين بهجمات بروكسل لن تبدأ قبل شهر أيلول/سبتمبر 2022.

وسيحاكم عشرة من المتهمين بالهجمات التي طالت مطار بروكسل الدولي واحدى محطات مترو الأنفاق الرئيسية في العاصمة البلجيكية يوم 22 آذار/مارس 2016، أمام محكمة الجنايات، في حين تم اسقاط الدعاوى عن ثلاثة أخرين.

في هذا الإطار، أكد المتحدث باسم النيابة العامة الفيدرالية أن سبب “تأخر” موعد المحاكمة يعود إلى أن بعض المتهمين ضالعون في هجمات بروكسل وهجمات باريس التي سبقتها في آن معاً، ما يجعل من العسير تنظيم المحاكمتين في البلدين بوقت واحد.

وأشار ايريك فان دييز إلى أن السلطات القضائية قررت محاكمة جميع المتهمين أمام هيئة واحدة هي محكمة الجنايات، وليس كما طلبت النيابة سابقاً ارسال ثمانية أمام محكمة الجنايات والباقين ممن يواجهون تهماً أقل خطورة أمام محكمة الصلح.

يذكر أن هجمات بروكسل قد أدت إلى مقتل 32 شخصاً واصابة 340 آخرين بجروح.