دي مايو يثمن التحولات الايجابية للاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، عن تحولات ايجابية في الآونة الاخيرة “غيرت وجه الاتحاد الاوروبي”.

وقال دي مايو للقناة العامة الاولى (راي1) اليوم الثلاثاء “أوروبا هذه لم تشهد في السنوات العشر الماضية سوى سياسات التقشف وتقليص الخدمات في البلدان الأعضاء. والآن لدينا أوروبا التي توافق ولأول على اصدار دين عام مشترك” لتمويل صندوق التعافي، كما أنها “تمكنت من دفع مشاريع اللقاحات والتي أوصلتنا في ما يزيد قليلاً عن 10 أشهر الى الجرعات الأولى للقاح”.

واضاف دي مايو، القيادي في حركة خمس نجوم التي كانت تعد في السابق من المشككين بالمشروع الاوروبي ودعت قبل وصولها الى سدة الحكم لاستفتاء وطني على اليورو، “أنا لا أقول إن كل شيء على ما يرام، هناك الكثير الذي يتعين فعله. لكني أقول إن الاتحاد الأوروبي غير وجهه” بشكل ايجابي.