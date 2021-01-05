ايطاليا: وفيات كورونا ترتفع مجددا وانخفاض مؤشر العدوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الثلاثاء عن 15378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفعت الوفيات مجددا حيث تم تسجيل 649 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن كانت 348 مساء أمس.

ويرتفع بذلك اجمالي ضحايا كوفيد-19 إلى 76329 منذ بداية حالة الطوارئ الصحية في شهر شباط/فبراير 2020.

ووفق هذه البيانات، تم إجراء 135106 مسحة اختبار للفحص عن الفيروس، وبلغ مؤشر الحالات الإيجابية اليوم 11.4% متراجعا عن معدل 13.8% المعلن أمس الاثنين.

كما انخفض مرضى ​ العناية المركزة بمقدار 10 مرضى، حيث يبلغ مجموعهم اليوم 2569.

وتماثل 16023 شخص للشفاء بين أمس واليوم، ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره إلى مليون و536 ألفا و129.

الحالات الإيجابية للفيروس أقل بـ1297 شخص عن تلك المعلنة في الاربع وعشرين ساعة الماضية، ما يعني أن الاصابات النشطة المؤكدة بكوفيد-19 في إيطاليا اليوم تبلغ 569161 اصابة.