مسؤول قلسطيني: عباس سيحدد غدا موعد الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس سيحدد غدا السبت موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن عباس سيستقبل في مقر الرئاسة في الساعة السادسة من مساء الغد السبت رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر.

وتابع “سيستمع الرئيس عباس من د.ناصر عن تقدير لجنة الانتخابات المركزية لمواعيد مقترحة لإجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية يليها تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني”.

وأشار المسؤول إلى انه “على ضوء ما ستقدمه لجنة الانتخابات من مواعيد مقترحة، فإن الرئيس عباس سيحدد تواريخ الانتخابات وسيصدرها بموجب مرسوم رئاسي”.

ولفت المسؤول إلى انه “في كل الأحوال فإن لجنة الانتخابات المركزية بحاجة إلى فترة 4 أشهر للتحضير وإجراء الانتخابات التشريعية ولذلك فإنه يمكن توقع اول انتخابات وهي التشريعية في نهاية ايار/مايو او حزيران/يونيو”.

وقال “الاتفاق مع حركة حماس نص على إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ومن ثم تشكيل المجلس الوطني في غضون 6 أشهر بمعنى انه حتى نهاية العام ستكون العملية الانتخابية قد انتهت”.

واتفقت حركتا فتح وحماس على إجراء العمليات الانتخابية الثلاث بالتتالي وبالتوافق.

وكانت اخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006 فيما جرت اخر انتخابات رئاسية عام 2005.

وحال الانقسام الفلسطيني دون إجراء الانتخابات حتى الآن.