حزب رينزي: نريد اشارات واضحة من رئيس الوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جدد حزب (ايطاليا حية)، الذي يقوده ماتيو رينزي، مطالبة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بالرد على مقترحات الحزب بشأن مخطط استثمار الموارد الاوروبية المخصصة لايطاليا في اطار خطة التعافي (209 مليار يورو).

وقالت وزيرة السياسات الزراعية، رئيسة وفد الحزب في الائتلاف الحكومي، تيريزا بيلانوفا “يجب أن يقرر كونتي ما إذا كنا مفيدين أم لا ويعطي إجابات على القضايا التي طرحناها. نحن نبذل جهدًا كبيرًا ووقت الانتظار قد انتهى ونتوقع اشارات واضحة اليوم. عليه الآن أن يقول ما يريد فعله”.

واضافت في مداخلة خلال برنامج تبثه القناة السابعة (La7) ، في اشارة الى اتهامات لحزبها بالسعي لتعديل وزاري لنيل مناصب أخرى ذات ثقل في الجهاز التنفيذي، “بالنسبة لي، لا تكمن المشكلة في وجود هذا الوزير أو ذاك، أو سواء كان كونتي رئيسًا للوزراء أم لا. الإيطاليون مهتمون بمعرفة ما تريد الحكومة فعله، وهل ستحول سياساتها من الدعم إلى الاستثمار”.

وفي اشارة الى رغبة رئيس الوزراء في تصويت على الثقة أمام البرلمان، قالت “اذا كان كونتي يريد حل المشكلات، إذن لا ينبغي التهديد بالذهاب إلى البرلمان، لأن ذلك لا يشكل تهديدا. عليه الذهاب إلى البرلمان لتقديم المقترحات. فإذا نال موافقته سيواصل الحكم، وإلا عليه فسح المجال للاخرين”.

ويتهم حزب (ايطاليا حية)، والذي يضمن بنوابه الـ14 الاغلبية للائتلاف الحاكم في مجلس الشيوخ، رئيس الوزراء بممارسة سياسة حكم الرجل الواحد وعدم استشارته في القضايا الرئيسية. كما أن حزب رينزي لا يتمتع بعلاقات جيدة مع حركة خمس نجوم، التي تشكل مع الحزب الديمقراطي العمود الفقري للائتلاف الحاكم.