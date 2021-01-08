قمة أوروبية افتراضية لمناقشة لقاحات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن دعوته لقمة أوروبية افتراضية يوم 21 كانون الثاني/يناير الحالي لمناقشة مسائل تتعلق بسياسة اللقاحات في دول الاتحاد.

وسيكون هذا اللقاء الافتراضي، حسب مصادر أوروبية، فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر بين زعماء الدول الأعضاء حول آليات تأمين الجرعات اللازمة وإعطاء اللقاحات لمواطني بلادهم في محاولة للقضاء على الوباء بأسرع وقت ممكن.

وستشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في هذا القمة، التي “ستجدد الالتزام ببذل كل جهد ممكن والقيام بكل ما يدخل ضمن صلاحياتنا لتنفيذ البرنامج الذي وضعناه لشراء اللقاحات”، حسب المتحدث باسمها ايريك مامير.

ورداً على سؤال يتعلق بالتعثر الذي يواجه الدول الأعضاء في عملية تأمين الجرعات اللازمة وإقناع المواطنين بقبول اللقاحات وتأمينها للراعبين فيه، أشار المتحدث إلى أن حملة التلقيح لا تزال في بدايتها وأن الطريق لإتمامها لن يخلو من العثرات.

وأعاد المتحدث التأكيد بان المفوضية تضطلع بدور إبرام صفقات لتعهدات شراء جماعية للجرعات، في حين يعود لكل دولة عضو مسؤولية طلب العدد اللازم لها من الجرعات وتأمين البنى التحتية والظروف الملائمة لإعطائها للمواطنين.

وتتعرض المفوضية الأوروبية للكثير من الانتقادات بسبب عجزها عن جمع الدول الأعضاء حول سياسة تلقيح موحدة، وميلها “للتستر” على ألمانيا التي أبرمت عقود شراء منفصلة في مخالفة صريحة للاستراتيجية الأوروبية الملزمة قانونياً.

يذكر أن حملات التلقيح لا تزال تسير ببطء شديد في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين لا تزال حالات العدوى الجديدة ترتفع، ما يضع صدقية “العمل المشترك” الذي تنادي به بروكسل على المحك.