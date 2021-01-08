بسبب قيود كورونا، ارجاء محاكمة نتنياهو في ملفات الفساد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-أرجأت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس النظر في ملفات الفساد الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب القيود المفروضة على التنقل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تستأنف المحكمة يوم الأربعاء النظر بالملف بعد افتتاح جلسات المحكمة في شهر أيار/مايو الماضي.

وتنظر المحكمة المركزية في لائحة اتهام من 3 بنود ضد نتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة تم تقديمها مطلع العام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي “أرجِئت الى أجل غير مسمى الجلسة التي كانت ستعقدها المحكمة المركزية في القدس يوم الأربعاء القادم في اطار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد المنسوبة له”.

وأضافت “تقرر الغاء هذه الجلسة بسبب اجراءات الاغلاق الصحي المحكم التي دخلت حيز التنفيذ عند انتصاف الليلة الماضية. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد لها”.

ومن جهتها قالت حركة (الاعلام السوداء)، الداعية لاستقالة نتنياهو، إن “الأمور بدأت تنجلي، لقد قرر رئيس الوزراء فرض هذا الاغلاق بهدف ارجاء محاكمته وتجنب المثول امام القضاء ليحاسب على جرائمه”.

ودعت الحركة جميع المواطنين الى التظاهر مساء غد ضد الاغلاق، الذي وصفته بـ”السياسي”.