ايطاليا: 620 وفاة بكورونا و17533 اصابة بآخر 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية مساء اليوم الجمعة عن 17533 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفعت الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية باحصاء 620 حالة وفاة جديدة (ضحايا الجائحة أمس الخميس كانوا 414)

ويرتفع بذلك اجمالي ضحايا كوفيد-19 إلى 77911 منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

ووفق هذه البيانات، تم إجراء 140.267 مسحة اختبار للفحص عن الفيروس، وبلغ معدل الحالات الإيجابية اليوم مقارنة بالمسحات 12.5%، متراجعا عن 14.8% المعلن أمس الخميس.

وظل عدد مرضى العناية المركزة كما كان عليه بالامس عند مجموع 2587 مريض.

وتماثل 17575 شخص للشفاء بين أمس واليوم، ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره إلى مليون و589 ألفا و590.

الحصيلة التراكمية لحالات كوفيد-19 منذ انفجار الازمة الصحية في الشهر الثاني من العام المنصرم، بما فيها الوفيات وحالات التعافي والاصابات النشطة، تقدر بمليونين و237 ألفا و890 حالة.