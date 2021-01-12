متحدثة أوروبية: على اتصال بالسلطات الإيطالية بشأن أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت متحدثة أوروبية إن المفوضية “على اتصال بالسلطات الإيطالية”، فيما يتعلق بالخطة التي ينبغي أن تؤدي إلى إنشاء (نيوكو إيتا) بدلاً من أليتاليا.

وذكرت المتحدثة باسم لجنة المنافسة في الإتحاد الأوروبي، أريانا بوديستا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء، أنه “لا يمكننا التعليق على المناقشات الجارية، وليس لدينا تعليق على الشائعات”.

وكانت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر قد أوضحت مرارًا وتكرارًا أنه في هذا النوع من العمليات، تقوم لجنة المنافسة (التي تترأسها) بتقييم الانقطاع الفعلي للشركة الجديدة مع الشركة القديمة، التي تتلقى مساعدات الدولة”، في إشارة الى قرضي التجسير الممنوحين من حكومة إيطاليا، “وهي مساعدة إذا تم الحكم عليها بأنها غير شرعية، فيجب استردادها”.

وخلصت المتحدثة بوديستا الى القول إنه “مع ذلك، إذا كان الانقطاع فعلياً، فلا يمكن تحميل الشركة الجديدة مسؤوليات الشركة القديمة”.