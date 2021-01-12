إيطاليا: ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن أعداد الإصابات والوفيات بوباء كوفيد 19 قد شهدت ارتفاعاً في الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد “بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 14,242 حالة تم الإعلان عنها في أنحاء البلاد”، بينما كانت أمس قد توقفت عند 12,532 حالة.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم منذ يوم أمس، تسجيل 616 حالة وفاة أخرى”.

وكشف التقرير عن أن، “معدل الحالات الإيجابية من ناحية العدوى بلغ 10٪ مقارنة بـ141,641 من تحاليل الكشف التي أجريت”.

وذكر التقرير الصحي أنه “في المجموع، أصيب 2,303,263 شخصًا بالعدوى منذ بداية حالة الطوارئ وتوفي 79819 شخصاً”، بينما “تماثل للشفاء 16035 شخصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالي من تغلبوا على الفيروس منذ بداية الوباء إلى 1،633،839 شخصاً”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “عدد الحالات الإيجابية الحالية أقل بحاصل 3953، وأنه في المجموع يوجد حتى الآن في إيطاليا 575.979 شخصًا إيجابيًا من ناحية العدوى بكوف ـ سارس 2”.